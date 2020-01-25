Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Пекин, 25 января. Темпы распространения нового типа коронавируса в Китае, жертвами которого стали свыше 40 человек, ускоряются. Соответствующее заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется», — сказал Си Цзиньпин, его слова цитируют официальные китайские СМИ.

Председатель КНР также призвал ЦК Коммунистической партии Китая принимать активное участие в решении этой проблемы.

Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров ранее проинформировал, что российское посольство прорабатывает вопрос организации выезда россиян из провинции Хубэй и закрытого города Ухань, где произошла вспышка китайского коронавируса. В департаменте транспорта Пекина заявили, что городские власти столицы Китая решили временно заморозить автобусное сообщение с другими городами из-за эпидемии.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в Китае. К настоящему моменту известно, что 41 человек погиб, около 1300 человек заболели.