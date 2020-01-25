Астронавты вышли в космос с МКС для ремонта оборудования

Нью-Йорк, 25 января. Астронавты из США и Италии Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в субботу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта оборудования. Об этом сообщило NASA.

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА) завершат работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра. Трансляция операции идет на сайте NASA.

Ожидается, что работы продлятся около 6,5 часов. Морган и Пармитано протестируют новую систему охлаждения прибора. В декабре прошлого года астронавты подключили к прибору новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа и установили теплозащитный экран.

Магнитный альфа-спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году. Разработка прибора велась 14 лет, в его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, в том числе и России. Прибор призван обнаружить следы антиматерии и исследовать энергетический спектр и состав первичных космических лучей.

Напомним, сейчас на МКС помимо Моргана и Пармитано работают астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир, а также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка.