Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения и пожелала вместе изменить Украину

Москва, 25 января. Зампред комитета Госдумы по международным делам и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила украинского президента Владимира Зеленского с днем рождения (сегодня ему исполнилось 42 года) и пожелала, чтобы однажды она стала послом РФ на Украине.

«А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Киеве у нее осталось «незаконченное уголовное дело по факту госпереворота и захвата власти (Александром) Турчиновым, (Арсением) Яценюком и (Петром) Порошенко», и в нем нужно поставить точку.

«Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», — добавила она.

В конце своего обращения Поклонская в конце своего послания выразила надежду на то, что совместными усилиями Украина изменится.

«Мы изменим ее, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — заключила политик.

Напомним, посла России на Украине нет вот уже с 2016 года. В начале января Поклонская уже заявляла о своей готовности возглавить дипмиссию РФ. Тогда парламентарий пояснила, что это могло бы помочь нормализовать отношения Москвы и Киева.

24 января Поклонская обратилась к ООН с предложением составить список «исторических негодяев». В своем послании она выразила мнение, что Зеленский столкнулся с тем, что представляет реальную угрозу для всего человечества. По мнению депутата, он не справится «с таким порошенковским «наследием».