РФ и Украина могут провести чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

Москва, 25 января. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал, что РФ и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу, проведение которого запланировано на 2026 год.

Он напомнил, что соревнования проводятся каждые два года. Если РФ хочет принять турнир в 2026 году, то необходимо либо «противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное», либо «обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной».

Шишкарев обратил внимание на то, что в настоящее время с Украиной идет обсуждение этого варианта.

«Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы», — сказал Шишкарев.

Напомним, женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии и выиграла бронзу первенства мира в Японии. Встреча, прошедшая в Кумамото, завершилась со счетом 33:28 в пользу команды специалиста Амброса Мартина.