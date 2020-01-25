Песков опроверг новость об отставке Суркова. События дня. ФАН-ТВ

Песков опроверг новость об отставке Суркова Новости об отставке Владислава Суркова не подтвердились. По крайней мере, никакой соответствующий указ сейчас не подписан, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на многочисленные вопросы журналистов. Дело в том, что в СМИ сегодня появилась следующая информация: Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, заявил: Сурков якобы ушел с госслужбы из-за перемен «на украинском направлении». В чем они конкретно заключается, Чеснаков не уточнил. Но вот, по словам Пескова, политика Кремля в отношении Киева осталась прежней, и слова о некой «смене курса» могут быть лишь чьей-то субъективной точкой зрения. Напомним, что с 2013-го Владислав Сурков занимает пост помощника главы государства. В последние годы он курировал, в том числе, ряд вопросов, связанных с Украиной, и участвовал в «нормандском формате». До этого политик работал вице-премьером. К слову, буквально накануне список помощников президента Владимира Путина пополнился новыми лицами. В должность вступили экс-министры из правительства Дмитрия Медведева — Максим Орешкин и Владимир Мединский. Как бы то ни было, сам Владислав Сурков слухи о своей отставке пока вообще никак не прокомментировал.

В Польше потребовали репараций от России Список претензий Варшавы к Москве растет едва ли не каждый день. А причина все та же — дискуссии вокруг Второй мировой войны. Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский в интервью Bild внезапно заявил, что Россия на пару с Германией должна платить его стране репарации. Якобы за нанесенный в годы войны ущерб. Цена вопроса осталась неизвестной, но Качиньский подчеркнул: срока давностей у этих претензий нет. Такие выходки польских властей случались и раньше, а в последнее время вообще перестали быть редкостью. Исторические споры между странами вновь обострились. Например, на этой неделе в Иерусалиме наш президент Владимир Путин участвовал во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. А вот польский лидер Анджей Дуда, несмотря на приглашение, не поехал. Он собирался выступить с пламенной речью, но получил отказ. Вполне очевидно, что Дуда хотел поделиться своими версиями и соображениями по Второй мировой. Организаторам встречи идея превращать форум в арену для политических дебатов пришлась явно не по душе.