Киев, 25 января. Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о попытках России «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой.

Кроме того, дипломат предложил Польше объединиться с Украиной против России.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — написал Боднар в статье для интернет-газеты «Зеркало недели».

При этом он не пояснил, что имеет в виду под названием «Украина-Русь».

По словам дипломата, Москва «перекладывает на других ответственность за преступления» и «приписывает себе чужие победы». Также Боднар одобрил обвинения польского парламента в развязывании Второй мировой войны в адрес России.

В Киеве регулярно выступают с сомнительными заявлениями по поводу истории России и Украины. Так мэр Херсона Владимир Николаенко сказал, что «исконные русские территории — это болота под Москвой». Градоначальник также назвал Россию «смертью» и «злом», призвав украинцев, предпочитающих российскую музыку и товары, помнить именно об этом.

В ответ российский сенатор Алексей Пушков заметил, что Херсон был основан Россией в 1778 году и стал первой базой российского флота на Чёрном море.