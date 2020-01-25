Эксперт Коренев объяснил, почему россиянам не нужно бояться посылок из Китая из-за вируса

Москва, 25 января. Товары, которые россияне заказывают по Интернету из Китая, совершенно не опасны, и заразиться от посылки коронавирусом невозможно, заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Эксперт пояснил, что чаще всего наши сограждане заказывают разную технику, в редких случаях — продовольствие, а все продукты, которые идут на импорт проходят очень строгий эпидемиологический контроль.

«Практически весь китайский экспорт в нашу страну — это электроника. Вирус в электронику не проникнет», — подчеркнул он в комментарии URA.RU.

По мнению аналитика, эпидемия коронавируса не скажется на снижении товарооборота РФ и КНР, а вот для китайской экономики потери неизбежны из-за удара по туристической отрасли. Однако Коренев полагает, что убытки не будут критическими.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии стало известно 31 декабря. Власти Поднебесной проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения. После проведенных исследований стало известно, что причиной заболевания стал коронавирус. В Китае от него погиб уже 41 человек, более 1300 человек госпитализированы. Семь китайских городов закрыты на карантин, однако факты заболевания фиксируют и в других странах мира. Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР.