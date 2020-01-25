В ДНР сообщили о перехвате беспилотника украинских силовиков

Донецк, 25 января. Подразделения Донецкой Народной Республики перехватили беспилотник украинских силовиков, который корректировал огонь артиллерии. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

Он пояснил, что удалось перехватить беспилотник типа «Скайуокер», который применяется «для корректировки огня». БПЛА был обнаружен расчетом комплекса РЭБ «Террикон М2Н» в составе единой системы комплексной защиты объектов ДНР.

«Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, и БЛА успешно приземлен на нашей территории», — отметил представитель Народной милиции ДНР.

Представитель республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщил, что два населенных пункта на территории ДНР были обстреляны крупнокалиберной артиллерией украинских военных.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Киев в рамках так называемой «антитеррористической операции» ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования конфликта были приняты Минские соглашения, они регулярно нарушаются украинской властью.