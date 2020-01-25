Шесть пассажиров сошли с борта лайнера, экстренно севшего в Гродно

Гродно, 25 января. Шесть пассажиров сошли с борта лайнера, который совершил незапланированную посадку в белорусском городе Гродно.

Сообщается, что самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска и направлялся в Мюнхен, но в районе польского города Вроцлав развернулся. Причины случившегося неизвестны.

«По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек», — сообщил белорусский портал tut.by.

По информации сайта flightaware, вылет лайнера из Минска задержался на три часа. Позже стало известно, что самолет вылетел из Гродно и в 19.01 по местному времени приземлился в Мюнхене.

В авиакомпании отказались прокомментировать ситуацию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об аварийной посадке лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания датчика топлива. Самолет летел из Краснодара в Нижний Новгород. Сообщалось, что находившиеся на борту самолета 88 пассажиров и пять членов экипажа не пострадали.