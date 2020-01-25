Мэр Ясиноватой рассказал об усилении обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ

За последние дни число обстрелов в Донбассе увеличилось, об этом сообщают как СМИ, так и блогеры. По данным источников Федерального агентства новостей, за минувшие сутки вооруженные силы Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся по территории ДНР из 120-мм и 82-мм минометов, а также из гранатометов и вооружений боевых машин пехоты. Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 156 боеприпасов.

Обстрелам подверглись Донецк, Коминтерново, другие населенные пункты республики. В Старомихайловке повреждены четыре частных дома. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрелов.

Мэр прифронтового города Ясиноватая Донецкой Народной Республики Дмитрий Шевченко в комментарии для ФАН отметил факт усиления обстрелов со стороны украинских позиций.

«Показатель обстрелов у нас сейчас выше среднего, — рассказал Шевченко. — Мы говорим об обстрелах наших позиций в районе линии фронта. Слава богу, на сам город сейчас ничего не летит. Но, если говорить о вчерашнем дне, то, по сравнению со средним количеством обстрелов, их число возросло».

Это заметно, в том числе, если сравнивать с периодом после заключения очередных перемирий, которые украинская сторона постоянно нарушает, отметил собеседник ФАН.

«Количество обстрелов, как правило, держится примерно на одном уровне, но вчера их было больше, — говорит мэр Ясиноватой. — В целом после последнего перемирия количество обстрелов уменьшилось, но они все равно происходят каждый день. Фактически нет дней, когда бы мы не слышали пулеметных очередей. В основном идет активность в утренние или вечерние часы».

Ранее рост числа обстрелов со стороны ВСУ прокомментировал депутат Народного совета (парламента) ДНР Владислав Бердичевский.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, начавшийся после государственного переворота в Киеве зимой 2013—2014 года, продолжается вот уже шестой год. По данным ООН, жертвами противостояния стали не менее 13 тысяч человек, около 30 тысяч получили ранения. В результате конфликта беженцами стали до полутора миллиона человек.