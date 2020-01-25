Файез Саррадж обвинил ОАЭ во вмешательстве в ливийский конфликт

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обвинил ОАЭ во вмешательстве во внутренние дела Ливии посредством поддержки командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом Саррадж заявил изданию Аljazeera. В то же время само ПНС заручилось официальной поддержкой со стороны Анкары.

В интервью арабскому изданию глава ПНС Ливии поставил под сомнение причины, по которым ОАЭ разместили военную базу на востоке страны. По мнению Сарраджа, Абу-Даби таким образом вмешивается «в дела его страны, поддержав военного командира-отступника Халифу Хафтара, главу Ливийской национальной армии».

«Ливия не имеет общих границ с ОАЭ. Действия государства на Аравийском полуострове поднимают вопрос о целях его вмешательства в страну [Ливию]», — заявил Саррадж корреспонденту Аljazeera.

Наряду с заявлениями о «вмешательстве во внутренние дела Ливии» посредством размещения другими государствами военных баз на собственных территориях Саррадж подписывает официальные договоры с другими странами о военной интервенции, не имея необходимых на то полномочий. Все чаще в иностранной прессе фигурируют сообщения о нелегитимности структуры ПНС — последней каплей для мирового сообщества стало подписание соглашений между Турцией и Правительством национального согласия. В международно признанном ливийском парламенте проголосовали за отмену подписанных соглашений о сотрудничестве между Турцией и так называемым ПНС Ливии. Однако соглашения не могут быть ратифицированы другими странами по одной простой причине — Правительство национального согласия утратило свою легитимность два года назад согласно Схиратским соглашениям.

Сам по себе факт привлечения внешних акторов в гражданский конфликт является нарушением международного права, а обвинения в адрес других стран в ведении внутренней политики на фоне происходящего смотрятся комично.

Напомним, в конце ноября 2019 года глава ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о военном сотрудничестве и демаркации морских границ. Отметим, ранее в Греции подписанные между Эрдоганом и Сарраджем соглашения назвали географически абсурдными, так как они игнорируют остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии.

Примечательно, что деталей сделки между ПНС и Турцией по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара до сих пор не предоставила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и территорией, на которую претендует террористическое ПНС Ливии. МИД Египта признал заключенные соглашения незаконными.