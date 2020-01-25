Посольство РФ прорабатывает вопрос выезда россиян из закрытого из-за коронавируса Уханя

Москва, 25 января. Российское посольство прорабатывает вопрос организации выезда россиян из провинции Хубэй и закрытого города Уханя, где произошла вспышка китайского коронавируса. Об этом рассказал пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

По его словам, к настоящему моменту нет официального ответа по запросу о порядке выезда иностранных граждан из Уханя. Георгий Егоров пояснил, что просьбы разъяснить, как выехать из провинции Хубэй и как покинуть Ухань, постоянно поступают от граждан России.

«В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй», — подчеркнул дипломат.

Георгий Егоров пояснил, что сейчас идет подготовка по сбору запросов от граждан России. Открыта специальная линия связи с гражданами РФ, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте, рассказал он. Можно звонить или писать, как заметил Егоров, о своих проблемах и месторасположении.

«Мы все это обрабатываем, заносим в соответствующий список и передаем этот вопрос китайской стороне, прорабатываем вопрос выезда», — резюмировал пресс-атташе посольства РФ в Китае.

В конце декабря 2019 года была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса в Китае, жертвами которого стали 41 человек. К настоящему моменту известно о 1300 заболевших.