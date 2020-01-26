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Туристы из Таиланда поделились своими впечатлениями от посещения Пальмиры

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пальмираТуристы из Таиланда поделились своими впечатлениями от посещения Пальмиры

Дамаск, 26 января. Туристическая группа из Таиланда посетила древний город Пальмира, освобожденный от террористов сирийской правительственной армией, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В данный момент в древний город Пальмира все чаще приезжают иностранные гости, желающие познакомиться с его архитектурными красотами. Город Пальмира является одним из старейших в мире, с 1980 года он был включен в список Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой.

В ходе поездки туристы получили возможность собственными глазами увидеть все последствия разрушений, нанесенных историческим памятникам города боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1».

«То, что террористы сделали в Пальмире, это уничтожение человеческой культуры, — заявил в комментарии ФАН турист по имени Нео, сотрудник тайской нефтяной компании, — Несмотря на все, я доволен нашим визитом. Оказавшись в Пальмире, мы чувствовали себя совершенно комфортно, практически как дома. Я очень рад возможности воочию увидеть древнейшие памятники цивилизации — а это можно сделать только в Пальмире».

Еще один тайский турист — сотрудник турагентства по имени Натс — заявил, что принадлежащие Сирии культурные объекты уникальны, их необходимо беречь всем миром. Натс также подчеркнул, что действия террористических группировок, направленные против Пальмиры и ее жителей, являются преступлением против всего человечества. 

Напомним, что три года назад сирийская правительственная армия при содействии российской авиации освободила древний город, изгнав боевиков «Исламского государства». Несмотря на разрушенную инфраструктуру, в него продолжают возвращаться люди. Местные власти делают все возможное, чтобы вернуть Пальмиру в ее довоенное состояние. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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