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Дамаск, 26 января. Туристическая группа из Таиланда посетила древний город Пальмира, освобожденный от террористов сирийской правительственной армией, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В данный момент в древний город Пальмира все чаще приезжают иностранные гости, желающие познакомиться с его архитектурными красотами. Город Пальмира является одним из старейших в мире, с 1980 года он был включен в список Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой.

В ходе поездки туристы получили возможность собственными глазами увидеть все последствия разрушений, нанесенных историческим памятникам города боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1».

«То, что террористы сделали в Пальмире, это уничтожение человеческой культуры, — заявил в комментарии ФАН турист по имени Нео, сотрудник тайской нефтяной компании, — Несмотря на все, я доволен нашим визитом. Оказавшись в Пальмире, мы чувствовали себя совершенно комфортно, практически как дома. Я очень рад возможности воочию увидеть древнейшие памятники цивилизации — а это можно сделать только в Пальмире».

Еще один тайский турист — сотрудник турагентства по имени Натс — заявил, что принадлежащие Сирии культурные объекты уникальны, их необходимо беречь всем миром. Натс также подчеркнул, что действия террористических группировок, направленные против Пальмиры и ее жителей, являются преступлением против всего человечества.

Напомним, что три года назад сирийская правительственная армия при содействии российской авиации освободила древний город, изгнав боевиков «Исламского государства». Несмотря на разрушенную инфраструктуру, в него продолжают возвращаться люди. Местные власти делают все возможное, чтобы вернуть Пальмиру в ее довоенное состояние.

1 Организация запрещена на территории РФ.