Посольство РФ сожалеет, что Япония присоединилась к модной «антироссийской шпиономании»

Токио, 25 января. Россия сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». Об этом говорится в сообщении российского посольства в Токио.

В российской дипмиссии прокомментировали появившуюся в японских СМИ информацию о том, что сотрудники торгового представительства РФ в Японии якобы получили секретные коммерческие данные.

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в сообщении дипмиссии РФ в Токио.

В посольстве подчеркнули, что методы пресловутой «мегафонной дипломатии» ― общение через СМИ ― уже показали свою неэффективность и пагубность.

Ранее «шпионский» скандал разгорелся на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Официальный представитель посольства РФ в Берне Станислав Смирнов заявил, что сообщения СМИ о присутствии в Давосе «российских шпионов» являются информационным вбросом и попыткой обострить отношения между РФ и Швейцарией.