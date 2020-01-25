Соколов назвал Запад инициатором хаоса и беспредела в Триполи

Подросток из Эритреи умер в одном из импровизированных центров содержания мигрантов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Этот случай является далеко не первым подобным, поскольку, по последним данным, в настоящее время в лагерях Триполи в совершенно ужасных условиях содержится свыше 40 тысяч мигрантов, задержанных на ливийской территории. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов отметил, что Западу попросту наплевать на судьбу людей, оказавшихся в таких сложных условиях, так как именно западные страны причастны к хаосу в Северной Африке.

Примечательно, что несмотря на все преступления, совершаемые оккупационным марионеточным правительством Файеза Сарраджа, что отображено в отчетах Совета Безопасности ООН, международное сообщество продолжает закрывать глаза на эти факты. Именно Соединенные Штаты являются виновником эскалации в Ливии. Не стоит забывать, что приход американских военных на север Африки и инициированное Вашингтоном свержение последнего легитимного президента Муаммара Каддафи стало причиной кровопролитного ливийского кризиса.

Также в ходе прошедшей недавно берлинской конференции по Ливии западными представителями даже не было озвучено, что ПНС уже давно утратило свой мандат, предоставленный в соответствии со Схиратскими соглашениями. По сути, ливийскую столицу — Триполи захватили бандиты и террористы, похищающие и пытающие людей, грабящие мирное население города и вымогающие выкупы. По словам политического аналитика Константина Соколова, в США и ЕС прекрасно понимают, что бандформирования Сарраджа нарушают права человека, но не намерены этому препятствовать, так как это противоречит их интересам в регионе.

«В условиях перманентной войны, безусловно, страдает мирное население, в том числе дети и старики, и кто угодно. Запад, который понимает свою ответственность за развязанную извне гражданскую войну в Ливии, конечно же не будет обращать на это внимание. Ответственность Запада здесь [в Ливии] высока, западные государства прекрасно понимают, что права человека в Триполи нарушены в самой крайней форме, но они логично ведут свою лицемерную политику», — объяснил собеседник ФАН.

Также эксперт обратил внимание на то, что процветающая и мирная Ливия не устраивала Соединенные Штаты, а беззаконие и анархия в этой стране являлась гарантией получения прибыли от продажи сильно подешевевшей ливийской нефти. Вашингтон попросту разрушил процветающее североафриканское государство, чтобы продвигать собственные интересы на Африканском континенте.

«Причина событий в Ливии — это то, что это была богатейшая страна с богатейшими природными ресурсами, которые осваивались в интересах населения. Там был высочайший уровень жизни граждан, высочайшие социальные возможности, очень много делалось для образования ливийцев и в других сферах. При Муаммаре Каддафи колоссальные ресурсы использовались для благополучия собственного народа, но Запад это не устраивало. Ему [Западу] нужно было поставить свое карманное правительство, которое бы отдавало за бесценок все эти ресурсы, а самое главное — убрало бы высокий политический авторитет Ливии не только в регионе, но и во всей Африке», — подытожил Соколов.

Напомним, ранее редакция ФАН сообщала о многочисленных преступлениях сирийских наемников ПНС Ливии, переброшенных в Северную Африку при помощи Турции из Идлиба. Радикалы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, направленные Анкарой для поддержания триполитанского режима, на текущий момент являются главным дестабилизирующим фактором в регионе, угрожая безопасности мирных жителей Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.