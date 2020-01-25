Лондон, 25 января. Британское издание Daily Express рассказало о том, как президент РФ Владимир Путин жестко пресек попытку беспочвенной критики в адрес России со стороны бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона.

СМИ сообщило, что 2016 году в канун голосования по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза Кэмерон пытался сплотить британцев, заявив о российской угрозе. Однако жители королевства высказались в пользу Brexit, что нанесло огромный ущерб репутации и карьере Кэмерона, сообщает «ПолитРоссия».

«Кэмерон пережил одно из самых эпичных унижений в своей карьере, когда британцы поддержали Brexit», — пишет Daily Express.

Кроме того, британского премьер-министра жестко осадил Путин, ответив ему на обвинения. Российский президент указал на низкий уровень политической культуры Кэмерона.

«Говорить о какой-то позиции России, на мой взгляд, никто не имеет права. Это не что иное, как проявление низкого уровня политической культуры», — заявил Путин.

Он также предположил, что Кэмерон пытался шантажировать Евросоюз при проведении референдума.

Таким образом Путин пресек намерение британского премьера использовать безосновательные обвинения России в своих политических манипуляциях.