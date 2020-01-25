Чепа напомнил Качиньскому, как СССР восстановил разрушенную после войны Польшу

Москва, 25 января. Всего ВВП Польши не хватит, чтобы возместить затраты СССР на восстановление этой страны после Второй мировой войны, заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на заявления о том, что Россия, как и Германия, якобы должна заплатить Варшаве репарации за ущерб.

«После окончания Второй мировой войны Советский Союз вложил колоссальные средства на восстановление железных дорог, всей инфраструктуры Польши, в то время, когда наши люди голодали», — напомнил политик.

По его мнению, если перевести это в денежные средства, то всего ВВП Польши не хватит на то, чтобы погасить эти затраты. При этом он отметил, что вести такие расчеты неправильно, ведь советские граждане спасали жизни поляков, а жизнь человека не имеет цены. Однако для польской стороны, видимо, нормально переводить это «в какие-то доллары», да еще и сравнивать Советский союз с фашистской Германией.

«Обидно слушать такие слова от польских политиков, которые, очевидно, не знают, что 2 миллиона 600 тысяч русских солдат и офицеров освобождали Польшу во время Второй мировой войны», — добавил Чепа в комментарии РИА Новости.

Он также обратил внимание, что американцы в это время нещадно бомбили Польшу, а советские войска, наоборот, старались сделать все, чтобы сохранять города и гражданское население.

Напомним, о том, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, ранее заявил лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. А несколькими днями ранее министр культуры Польши Петр Глинский обвинил Россию в удерживании сокровищ польской национальной культуры, якобы захваченных СССР во время Второй мировой войны. Более того, Польский сейм принял резолюцию, которая признает СССР ответственным за начало Второй мировой войны наравне с Германией.

После подобных шагов Варшавы публицист Армен Гаспарян высказал мнение, что подобные заявления польских политиков звучат на фоне общей антироссийской политики. По его мнению, Польша специально принижает значение подвига советских солдат, освободивших страну от немецко-фашистской оккупации.