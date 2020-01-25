Бастрыкин поздравил Краснова с назначением на должность генпрокурора России

Москва, 25 января. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил Игоря Краснова с назначением на должность генерального прокурора РФ. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бастрыкин выразил уверенность в том, что Краснов сможет на новом посту достичь еще больших успехов на пути укрепления единства закона и справедливости. Как напомнил глава Следственного комитета России, Краснов более 20 лет посвятил следственной работе и борьбе с преступностью.

Он делал все возможное для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи, в том числе бороться с коррупцией и преступлениями в экономической сфере, защищать права детей, противодействовать экстремизму.

«За Вашими плечами множество командировок, связанных с расследованием сложных и резонансных дел, <...> где Вы всегда проявляли себя как опытный, талантливый организатор и грамотный следователь, которому не чуждо сострадание чужой беде», — отметил Бастрыкин.

Он назвал службу Краснова примером высокой компетентности и личной ответственности. Глава СК РФ выразил надежду на то, что в новом статусе Игорь Краснов продолжит служить интересам гражданского общества и сможет «достичь еще больших успехов в укреплении единства закона и справедливости».

Президент Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.