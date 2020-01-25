Дандыкин уверен, что Россия ответит на любые угрозы США в «битве за Арктику»

Представители Военно-воздушных сил США побывали на маленьком норвежском острове Ян-Майене, чтобы оценить возможности использования находящейся там взлетно-посадочной полосы. Островок находится между континентальной Норвегией и Гренландией и занимает стратегическое положение, поскольку в непосредственной близости от него пролегают маршруты российских атомных подводных лодок. Ряд экспертов в самой Норвегии предостерегают власти страны от возможной конфронтации с РФ, поскольку Сергей Шойгу и возглавляемое им министерство обороны вполне могут расценить подобные меры как посягательство на интересы России. Впрочем, это станет лишь одной из глав в противостоянии Москвы и Вашингтона в Арктике, заявил в интервью Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Соединенные Штаты уже неоднократно заявляли о своем желании обосноваться там, — заявил он. — И каждое их действие в этом направлении доказывает, что они намерены плотно включиться в «битву за Арктику». В частности, американцы заявляют, что Северный морской путь, пролегающий вдоль границ России, отчего-то нашей стране не принадлежит, и требуют убрать наши военные гарнизоны с арктических островов — да и с самого северного побережья тоже. Им бы очень хотелось демилитаризировать эту зону».

По словам военного эксперта, США активно интересуются полезными ископаемыми, находящимися на арктических шельфах, в частности, углеводородами (нефть, газ), что и обуславливает их настолько пристальное внимание к этому региону. Норвегия же стала заложником ситуации, как страна — член НАТО она попросту не сможет отказаться от требований американцев.

Что же касается ответных мер Минобороны РФ, то они, безусловно, принимаются — развитие военной инфраструктуры в Арктике и в районах, где присутствуют наши подводные лодки, идет полным ходом. Москва способна ответить на любые угрозы Соединенных Штатов в регионе.