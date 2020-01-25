Минобороны РФ обвинило США в нагнетании обстановки при патрулировании в Сирии

Москва, 25 января. Минобороны РФ заявило, что искусственное нагнетание США обстановки вокруг рабочей ситуации при патрулировании в Сирии не способствует стабилизации, а мешает военным работать.

«Искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу», — говорится в сообщении МО РФ.

В российском ведомстве прокомментировали случай с российским генералом, «перехваченным» американскими военными в районе сирийского Манбиджа, который активно распространялся в западной прессе. Об этом также сообщал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В МО РФ сообщили, что инцидент произошел 14 месяцев назад, когда Манбидж находился под тройным контролем так называемой «антитеррористической коалиции» во главе с США, курдских вооруженных отрядов, а также сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ обвинили отдельных представителей Пентагона в искусственном нагнетании обстановки вокруг взаимодействия стран в Сирии. В Москве подчеркнули, что между военными США и РФ в Сирии сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения, а все случаи несогласованных действий решаются по существующим каналам деконфликтинга.