Минобороны РФ подтвердило сообщение о «перехвате» США российской колонны в Сирии

Москва, 25 января. В Минобороны РФ подтвердили информацию о «перехвате» американцами российской колонны у сирийского города Манбиджа 14 месяцев назад. В военном ведомстве отметили, что у ВС РФ и США сложились профессиональные отношения.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам, что более года назад американцы «перехватили» колонну РФ, двигавшуюся в направлении Манбиджа. В Минобороны уточнили, что это произошло, когда населенный пункт контролировался курдскими отрядами, сирийскими правительственными войскам и «так называемой «антитеррористической коалицией», возглавляемой США.

«В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг выполнения рабочих задач, что не способствует стабилизации ситуации.

Ранее появилось сообщение о «перестрелке» между российскими и американскими военными в Сирии. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман опроверг эту информацию.