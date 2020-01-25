Пекин с 26 января заморозит автобусное сообщение с другими городами из-за коронавируса

Пекин, 25 января. Городские власти столицы Китая решили временно заморозить автобусное сообщение с другими городами из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили в департаменте транспорта Пекина.

Сообщается, что ограничение будет действовать с 26 января «в соответствии с требованиями по предотвращению и контролю дальнейшего распространения эпидемии».

«С завтрашнего дня (26 января. — Прим. ФАН) все междугородные пассажирские автобусные перевозки будут временно приостановлены. Время возобновления движения пока не известно», — говорится в сообщении.

В пятницу, 24 января, столичные власти объявили высший уровень реагирования на угрозу, связанную с распространением коронавируса. Согласно последней информации, в Пекине зафиксирован 41 случай заражения новым типом вируса.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, число жертв эпидемии выросло до 41 человека, а количество заразившихся превысило 1200.

Напомним, о появлении нового типа коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря 2019 года. Вспышка ранее неизвестного заболевания произошла в китайском городе Ухань. Все первоначально заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Чтобы локализовать распространение эпидемии, китайские власти фактически изолировали город, перекрыв транспортное сообщение с помощью сил армии.