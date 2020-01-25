Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Берлин, 25 января. Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Российский спортсмен финишировал с результатом 1 час 13 минут 40,6 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием в 0,9 секунды, третье место досталось еще одному норвежцу — Шуру Рете (+1,2 секунды).

Россиянин Андрей Ларьков занял шестое место (+6,1 секунды), Евгений Белов пришел девятым (+18,8), за ним ― Александр Бессмертных (+19,1). Денис Спицов финишировал на 15-м месте (+43,9), Алексей Червоткин ― 19-м (+1.27,7), Ермил Вокуев — 22-м (+1.43,5), Сергей Устюгов — 25-м (+1.48,0).

В начале января Большунов впервые в своей карьере выиграл общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». Он пришел к финишу масс-старта свободным стилем четвертым, а его главный соперник, норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который до масс-старта был лидером общего зачета, занял в гонке в гору только 22-е место.