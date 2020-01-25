МИД РФ назвал высылку российских дипломатов из Болгарии недружественным шагом

Москва, 25 января. Российский МИД назвал высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили, что власти Болгарии объявили о выдворении российского дипломата и сотрудника торгового представительства, однако никаких вразумительных доказательств представлено не было.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили в ведомстве, отметив, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Два российских дипломата были объявлены персонами нон грата по обвинению в шпионской деятельности, которую они якобы осуществляли. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич отреагировал на дипломатический скандал, разгоревшийся между Болгарией и Россией. Он пояснил, что подобные инциденты, как правило, являются проявлением шпиономании и русофобии, свойственной некоторым западным странам.