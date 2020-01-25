Хуснуллин призвал провести реновацию жилья на всей территории РФ

Москва, 25 января. Проект программы реновации жилья необходимо распространить на всю страну, нужно «отрабатывать его на крупных городах», об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах», ― сказал Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Вице-премьер подчеркнул, что реновация требует значительных средств, а, кроме того, несет за собой изменение уклада жизни. Проект для начала надо взвесить и оценить, отметил Хуснуллин.

«В стране жилье стареет, оно стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу», ― добавил вице-премьер.

Хуснуллин считает, что московский опты реновации можно масштабировать на всю Россию. По словам вице-премьера, для этого необходимо пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения. Хуснуллин отметил, что это уже удалось сделать в Москве и Татарстане, этот опыт предстоит распространить по всей стране. Чиновник подчеркнул, что строительная сфера является «драйвером экономического развития». В Москве строительство приносит 17% в бюджет региона.

Напомним, что программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года и распространилась на Москву. Проектом предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. В октябре прошлого года законопроект о реновации жилья в России внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Петербурга.