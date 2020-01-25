Тарасова связала успех российских фигуристов на ЧЕ с «каторжным трудом»

Москва, 25 января. Успех российских фигуристов на чемпионате Европы связан с «каторжным трудом». Об этом заявила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Хочу поздравить тренеров, спортсменов и федерацию с тем, что у нас есть. Этот успех связан с трудом каторжным, понимаете?» — отметила она.

По словам тренера, на этом чемпионате по фигурному катанию у российских спортсменов не было конкурентов. В беседе с телеканалом «360» Тарасова призвала взращивать каждое поколение фигуристов.

«Какое сделаешь, такое и будет», — подытожила она.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года проходит в австрийском городе Граце с 20 по 26 января. По итогам произвольной программы в парном фигурном катании весь пьедестал чемпионата заняли российские спортсмены.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали обладателями золотых медалей, набрав 234,58 в сумме за короткую и произвольную программы. На второй ступени оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 208,64 балла. Бронзовую медаль завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, пишет РИАМО. Эта пара получила от судей 206,53 балла.

Отметим, что Бойкова и Козловский побили мировой рекорд в короткой программе, заслужив 82,34 балла. До мирового рекорда по сумме двух программ паре фигуристов не хватило 0,26 балла.