Два российских института ведут разработку вакцины от нового коронавируса

Москва, 25 января. Два российских научных учреждения занимаются разработкой вакцины от коронавируса, распространившегося в последнее время в Китае. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

В эфире телеканала «Россия 1» Попова рассказала, что работа институтов по созданию препарата ведется параллельно. По ее словам, ведется нормальный научный процесс, но пока «точка достижения результата» не определена.

Главный санитарный врач подчеркнула, что российские власти прилагают все усилия, чтобы не допустить распространения эпидемии на территорию РФ. Если вирус все же проникнет в Россию, будут предприняты меры для того, чтобы локализовать его появление.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия ранее неизвестного заболевания. Было установлено, что возбудителем является новый коронавирус 2019-nCoV. Первые заболевшие имели отношения к рынку морепродуктов. Чтобы избежать распространения эпидемии, власти Китая изолировали Ухань, перекрыв выезды из города.

Врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал о необходимых действиях при проявлении симптомов коронавируса. По словам медика, при появлении температуры и кашля стоит незамедлительно начать прием лекарств, обратившись перед этим в местную службу Санэпиднадзора, чтобы сдать необходимые анализы. При этом предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил гигиены.