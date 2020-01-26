Новое правительство России. Тема недели. ФАН-ТВ

Новый политический год в России стартовал с череды сенсаций. Сначала — революционное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Громкое заявление о Конституционной реформе. Следом — отставка кабинета министров Дмитрия Медведева. Назначение премьером Михаила Мишустина. Формирование нового правительства и крупные кадровые перестановки. Краткая стенограмма эпохальных событий. Космические скорости. Неделя за год. Стремительная «перезагрузка» в духе века цифровизации. И в темпоритме экс-руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина.

Он в сжатые сроки поставил ФНС на новые цифровые рельсы, и теперь отечественный опыт налогового администрирования перенимает весь цивилизованный мир. Отныне этот наработанный багаж госслужащего пригодится Мишустину для главного старта: исполнения прорывных задач президента. Здесь, как в спорте, нужен бросок под девизом «Россия, вперед!». Для промедления у страны просто нет времени. Президент задал высокую планку В приоритетах главы кабмина также — запуск нового инвестиционного цикла, развитие оборонно-промышленного комплекса и транспорта, рост аграрного сектора. Базу для рывка вперед подготовили предшественники. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым в течение восьми лет выстраивало работу в тисках западных санкций и в условиях экономической турбулентности.

«Предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Во-первых, и прежде всего, конечно, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере. Предыдущее правительство очень много работало над этим, и это дееспособные инструменты и достойные цели. У вас есть все для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире», — отметил Владимир Путин.

Новый состав правительства России Владимир Путин утвердил 21 января. Команду Михаил Мишустин выбрал себе под стать: динамичную. Главное, в кадровой политике удалось соблюсти золотую середину. Многие ключевые посты остались за их действующими руководителями. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, ставший лицом внешней политики страны, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, поистине легендарный министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих сохранили свои «портфели».

Кардинальные изменения коснулись социально-экономического блока правительства — практически полный «апгрейд». Должности потеряли Ольга Васильева, Михаил Котюков, Павел Колобков, Владимир Мединский. Не вошли в новую команду также Максим Орешкин, Александр Коновалов и Константин Носков. Все логично. Основная задача кабмина во главе с Михаилом Мишустиным — рост реальных доходов населения, улучшение демографической ситуации в России. Говоря проще, ставка на «социалку».

«На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года», — сказал премьер-министр России.

И здесь правительству по пути с вице-премьером по социальной политике Татьяной Голиковой, сохранившей свой прежний статус. Пригодится и ценный опыт других знаковых фигур из команды Медведева, правда, уже не в кабмине. Главой Пенсионного фонда стал бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Возглавлявшая Минздрав Вероника Скворцова перешла на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства. Максим Орешкин и Владимир Мединский назначены помощниками президента страны.

Тем временем в российском правительству появились новые лица. Причем, не медийные. Политическому хайпу новый премьер предпочел эффективность и результативность новоиспеченных министров на прежних должностях. Опытному составу кабмина сбалансированное омоложение должно пойти на пользу.

«Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь, на мой взгляд, главными критериями — чтобы это были профессиональные, опытные люди, прошедшие школу в тех или иных сферах, современно мыслящие, образованные. Это вселяет уверенность, что у них все получится. Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, чтобы все получилось», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В списке министров девять новых лиц. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко. По отзывам коллег, прекрасный организатор, он возглавлял Росздравнадзор и знает все проблемы здравоохранения не понаслышке. За культуру отвечает представитель «важнейшего из искусств» Ольга Любимова, теперь уже экс-руководитель департамента кинематографии Минкульта. Министром просвещения назначен Сергей Кравцов, бывший руководитель Рособрнадзора. К слову, ранее Кравцов возглавлял Федеральный центр тестирования — организацию, разрабатывающую процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ. Так что, рассчитывать на отмену экзаменационных тестов россиянам, видимо, не стоит. Новым министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков. До этого он возглавлял Тюменский госуниверситет, где успешно реализовал индивидуальную образовательную траекторию, продемонстрировал готовность к экспериментам и способность решать сверхзадачи в экстремальных условиях. Министерство экономического развития теперь под управлением Максима Решетникова. С 2017 года он занимал пост губернатора Пермского края, успел поработать в министерстве регионального развития, в аппарате правительства под руководством Сергея Собянина. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Максут Шадаев, ранее занимавший должность вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома». Он участвовал в создании популярного сайта «Госуслуги» и запустил транспортную карту «Стрелка» — подмосковный аналог «Тройки». Кресло министра труда и социальной защиты занял бывший замминистр финансов Антон Котяков, который в последнее время отвечал за социальные расходы. Это назначение, по мнению экспертов, отвечает новым амбициозным задачам по борьбе с бедностью. Экс-руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, кстати, как и президент, выходец из спецслужб, стал министром юстиции. Он должен обеспечить юридическую составляющую политической перезагрузки. Пост министра спорта занял Олег Матыцин, президент Международной федерации студенческого спорта. Высокий капитал доверия в международной антидопинговой среде должен помочь новому лидеру вернуть нашим олимпийцам российские флаг и гимн, а отечественному спорту открыть новое дыхание.

Вице-премьеров в правительстве Михаила Мишустина на одного меньше, чем у предшественника. Теперь их девять. В рядах «новобранцев» — государственник Андрей Белоусов, ставший первым вице-премьером; глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, бывший заместитель главы ФНС Алексей Оверчук, в недавнем прошлом заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, председатель оргкомитета Олимпийских игр в России Дмитрий Чернышенко и экс-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Примечательно, что в команду Михаила Мишустина вошли подопечные Высшей школы государственного управления или «школы губернаторов»: выпускники, как Максим Решетников и Валерий Фальков, либо слушатели, как Антон Котяков и Михаил Мурашко. Сам премьер-министр, один из самых активных наставников конкурса «Лидеры России», преподавал на всех потоках школы кадрового резерва и внедрил аналогичную систему подготовки и отбора сотрудников в Федеральной налоговой службе. Продуманная кадровая стратегия — вот что объединяет Михаила Мишустина и Владимира Путина, который присматривается к одаренным инициативным управленцам на местах. Наглядный пример: сменивший на посту генпрокурора Юрия Чайку замглавы Следственного комитета Игорь Краснов — архангелогородец, по сути, повторивший путь Ломоносова. На счету Краснова расследование убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дела о так называемой Боевой организации русских националистов и о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Такие же трудяги, о которых не трубят таблоиды, но говорят реальные дела, вошли в команду Михаила Мишустина.

В политической среде новый состав правительства России авансом назвали высокопрофессиональным, нацеленным на результат. Поздравил кабмин с началом и его прежний руководитель Дмитрий Медведев, а ныне — замглавы Совбеза. Он пожелал министрам эффективного решения важнейших задач. В приоритете — реализация нацпроектов. Без пробуксовок и дополнительных «минут на размышление». Эффект от работы команды Михаила Мишустина должен выражаться не в цифрах сухой статистики, а в ощутимых доходах жителей России. Они-то и поставят работе нового правительства свою главную оценку.