Сирия, 25 января. ВВС Сирии наносят точечные удары по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в Алеппо. Конвой подкрепления правительственной армии направлен в Дейр-эз-Зор для противодействия скрывающимся в пустыне Бадия «спящим ячейкам» ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжают операцию на юге Алеппо и наносят точечные удары по базам джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел укрепления радикалов на юго-западе Алеппо, по неподтвержденным данным, в Идлибе потеряли два десятка человек.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о гибели двадцати бойцов САА и союзного ополчения на юго-востоке Идлиба, совершила вылазку в Хаме после чего обменялась ударами с отрядами САА.

«Лива Фатимиюн»: по неназванным причинам перенесли штаб командования из Дейр-эз-Зора в район поселения Айяш .

Провинция Алеппо

Вертолеты ВВС Сирии продолжит наносить точечные удары по местам скопления джихадистов «Тахрир аш-Шам» у городов Хан-Туман, Кафр-Хамра и в окрестностях поселка Аз-Зарба на северо-западе провинции при помощи бочковых бомб. Об этом сообщает военный источник агентства Halab Today.

Точечные удары с воздуха по опорным пунктам радикалов также были нанесены в районе деревень Зартан и Бирна, где был расположены укрепленные огневые точки джихадистов, откуда велся обстрел позиций правительственной армии, как передает военно-аналитический Telegram-канал Al Mohrar Media.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные источники сообщили, что по неизвестным причинам, бойцы проиранского ополчения «Лива Фатимиюн», которые ранее были расквартированные в районе 137-й бригады у южной окраины города Дейр-эз-Зор, передислоцировались к поселку Айяш. Штаб командования также был перенесен, как передает портал Step News.

По данным медиаресурса River Media, конвой подкрепления для сирийской армии покинул посёлок Харабаш и направился к частям сирийской армии в районе пустыни Бадия и поселков Аль-Файда и города Меядин. В состав конвоя вошло около сотни автомобилей, включая бронетехнику. Переброска подкреплений в данный район связана с тем, что за последние месяцы в районе Бадии на западе Дейр-эз-Зора и на приграничной с провинцией Хомс территории выросло число нападений «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на конвои и КПП правительственной армии.

Провинция Идлиб

На юге провинции ВВС Сирии наносят точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов у поселков Ад-Дана, Бенин, Маар-Дабса и Хан ас-Субуль, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Вертолеты сирийских воздушных войск атаковали опорные пункты радикалов у деревни Кафр-Бетих, разрушив укрепленную огневую точку радикалов.

Террористы оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» и «Тахрир аш-Шам» разместили на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» заявление о трех атаках на позиции сирийской армии в районе поселка Тель-Растан, а также у деревни Абу-Джариф. По данным боевиков, в ходе перестрелки у населенного пункта Тель-Масьяф и Аль-Барса погибло по меньшей мере двадцать военнослужащих и членов союзных САА отрядов, однако, официальные СМИ пока не подтвердили данное заявление.

Провинция Хама

Подразделения сирийской армии, дислоцированные у военного лагеря Джурин, ведут артиллерийский обстрел окрестностей деревни Зайзун, где укрываются джихадисты альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает источник в сети Twitter (@ Y.N.M.S.), удары из ракетных установок были нанесены также по позициям радикалов у поселка Аль-Каркур и в долине Аль-Габ.

Позднее джихадисты совершили вылазку в районе поселка Ас-Сирмания, после чего отряды САА открыли огонь по их конвою, как передает медиаресурс Step News со ссылкой на военные источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.