Германия отказывается воевать с Россией в канун 75-летия Победы

Берлин, 25 января. Первый этап крупнейших американских учений Defender-2020 начался на днях в Европе. Однако милитаристские устремления Вашингтона не находят широкой поддержки у европейских союзников по НАТО.

За несколько дней до начала первого этапа маневров отделение Левой партии Германии (земля Мекленбург-Померания) приняло резолюцию против американских учений Defender-2020.

«75 лет прошло с окончания Второй Мировой войны, а солдаты и техника, в том числе немецкие, снова идут в направлении России. Это ужасный политический сигнал», — говорится в документе, принятом в ходе регионального заседания партии в Гюстрове.

С таким же посылом ранее выступили представительства партии в землях Саксонии и Бранденбург. Там политики призвали «не использовать территории земель для агрессивных действий против России» и заявили, что маневры «рисуют ложный образ врага и являются огромной тратой денег и ресурсов».

Примечательно, что позиция немцев выставляет официальные заявления американских военных касательно целей и направленности учений в невыгодном для Вашингтона свете, буквально демонстрируя их лживость и несостоятельность. В частности, заместитель командующего ВС США в Европе генерал Эндрю Ролинг заявлял, что маневры не направлены против России и преследуют цель «отработать защиту при различных кризисных сценариях».

Напомним, Defender-2020 станут крупнейшими учениями ВС США в Европе со времен окончания Холодной войны. В ходе них будет впервые отработана переброска в Восточную Европу американской дивизии.

Как сообщал телеграм-канал «Брюссельский стукач», 23 января в рамках первого этапа учений на базах ВС США Форт-Худ, Форт-Блисс и Форд-Стюарт началась погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожные составы для отправки в морские порты на восточном побережье США. В конце февраля с привлечением гражданских судов типа Ro-Ro и транспортной авиации начнется переброска американской дивизии в Европу. Активная фаза учений запланирована на апрель-май 2020 года.