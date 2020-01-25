Путин поручил усовершенствовать порядок лесоустройства в России

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин поручил внести в российское законодательство изменения, направленные на усовершенствование порядка лесоустройства и проектирования лесных участков на землях лесного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства утвердил ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Меры, направленные на совершенствование порядка лесоустройства, должны касаться полномочий органов госвласти в данной области.

Путин распорядился определить периодичность проведения лесоустройства и обеспечить соблюдение прав собственников смежных земельных участков при этом процессе. Также президент РФ поручил усовершенствовать порядок представления проектной и иной документации о границах лесничеств и лесных участков для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, Путин поручил Счетной палате РФ совместно с Генпрокуратурой провести проверку эффективности расходования бюджетных средств на лесоустройство за период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года. Ответственными глава государства назначил председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и генпрокурора Игоря Краснова. Доклад Путин поручил представить до 30 апреля 2020 года.