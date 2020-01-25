Москва, 25 января. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США‬.

Он подчеркнул, что коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае, «уже по всем континентам шагает».

На встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьяниного дня лидер партии ЛДПР поинтересовался, действительно ли это новый тип гриппа или чья-то провокация.

‪«Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», — сказал Жириновский.

По его словам, подобные провокации происходят не в первый раз. Жириновский напомнил и о птичьем гриппе, и о британской говядине, которая «кому-то не понравилась».‬ Он предположил, что в течение месяца все прекратится.

‪«Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают», — резюмировал политик.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Почти 1300 человек к настоящему моменту заболели, 41 человек погиб. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владимир Жемчугов отметил, что при появлении симптомов, напоминающих коронавирус, необходимо немедленно начинать противовоспалительную терапию.