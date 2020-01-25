Генпрокуратура по поручению Путина проверит, как в России применяется закон о СМИ

Москва, 25 января. Генпрокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина проведет мониторинг применения закона «О средствах массовой информации» и федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Поручение главы государства появилось сегодня на сайте Кремля. Согласно тексту документа, главное надзорное ведомство должно не только организовать проверку этих законов, но при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав россиян.

Доклад по итогам мониторинга Генпрокуратура должна предоставить президенту до 31 марта, а в дальнейшем проводить такую проверку каждые полгода.

Напомним,16 декабря минувшего года Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Он вступил в силу 1 февраля текущего года.