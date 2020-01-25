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Цеков назвал позорными претензии Польши на компенсацию от РФ за годы войны

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Цеков назвал позорными претензии Польши на компенсацию от РФ за годы войны

Москва, 25 января. Политики из Польши позорят свою страну регулярными требованиями компенсаций, которые должна выплатить Россия за ущерб, якобы нанесенный в годы Второй мировой войны. Такое мнение выразил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По его мнению, многие польские политики продолжают демонстрировать ненависть к России.

«Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — считает парламентарий.

Он также добавил, что в Варшаве никак не могут забыть, что Польше так и не удалось стать великой державой, обвиняя в этом Россию.

«Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию», — заявил сенатор.

Цеков напомнил, что именно Россия внесла значительный вклад в послевоенное восстановление Польши, а Советская армия освободила страну от фашистского ига, потеряв при этом сотни тысяч солдат.

По словам сенатора, отношения между странами всегда были непростыми, однако Россия при этом не пытается ворошить прошлое, а настроена на установление взаимовыгодных отношений.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить компенсации Варшаве за ущерб, нанесенный стране во время войны. По мнению политика, претензии Польши в этом вопросе «не имеют срока давности», передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: РИА Новости
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