Москва, 25 января. Политики из Польши позорят свою страну регулярными требованиями компенсаций, которые должна выплатить Россия за ущерб, якобы нанесенный в годы Второй мировой войны. Такое мнение выразил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По его мнению, многие польские политики продолжают демонстрировать ненависть к России.

«Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — считает парламентарий.

Он также добавил, что в Варшаве никак не могут забыть, что Польше так и не удалось стать великой державой, обвиняя в этом Россию.

«Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию», — заявил сенатор.

Цеков напомнил, что именно Россия внесла значительный вклад в послевоенное восстановление Польши, а Советская армия освободила страну от фашистского ига, потеряв при этом сотни тысяч солдат.

По словам сенатора, отношения между странами всегда были непростыми, однако Россия при этом не пытается ворошить прошлое, а настроена на установление взаимовыгодных отношений.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить компенсации Варшаве за ущерб, нанесенный стране во время войны. По мнению политика, претензии Польши в этом вопросе «не имеют срока давности», передавало Федеральное агентство новостей.