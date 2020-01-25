Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении деньгами материнского капитала.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», — говорится в соответствующем поручении на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сроки рассмотрения заявлений могут быть сокращены за счет электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Именно от него, по словам президента, зависит судьба России и ее исторические перспективы.

Глава государства предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают один прожиточный минимум на человека.