Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Москва, 25 января. Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский. Страны с антироссийской повесткой оказались в тупике, ведь это предложение исходит от Москвы, но при этом никто не хочет умалять свои заслуги во Второй мировой войне.

«Потому что кем надо быть, чтобы, если ты воевал против нацистов и их союзников – для тех же американцев основная война была на Тихом океане против японцев – кем надо быть, чтобы сказать: нет, меня это не интересует?» — задался вопросом эксперт в эфире «Вести FM».

Помимо этого, как пишет ФБА «Экономика сегодня», Сатановский обратил внимание, что России в этом году предстоит организовать большое количество мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе, конечно, и парад Победы на Красной площади. Посещение Москвы 9 мая, по его мнению, станет своеобразным индикатором для каждого из приглашенных лидеров других государств.

«Кто себя идентифицирует с Победой – тот приедет», — заключил эксперт.

Напомним, выступление Путина на форуме в Израиле вызвало бурную реакцию в польских СМИ. Одно из изданий констатировало, что Варшава в этот день потерпела поражение, а вот у президента РФ, наоборот, был самый настоящий триумф.