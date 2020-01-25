Минздрав РФ подготовит к апрелю новую схему оплаты труда медиков

Москва, 25 января. Министерство здравоохранения планирует к апрелю разработать новую схему оплаты труда медицинских работников. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» министр рассказал о реализации поручений президента РФ в части оптимизации оплаты труда работников здравоохранения.

«Это касается апреля месяца фактически, а остальные результаты внедрения пойдут уже в этом году», — отметил Мурашко.

Он также добавил, что новая система будет учитывать важность каждого медика.

«Ни у кого не должно создаваться ощущение, что врач, работающий в федеральном учреждении, находится в более привилегированном [положении]», — подчеркнул глава Минздрава.

Новая система оплаты труда медиков была анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства сообщил, что в основу новой схемы будет заложен перечень надбавок и компенсаций, единый для всей страны.