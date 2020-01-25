Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности мира

Москва, 25 января. Международный туроператор Club Med составил рейтинг мировых достопримечательностей, после посещения которых путешественники испытывают разочарование.

Туристы рассказали, какие достопримечательности не стоят потраченных на них денег. При составлении рейтинга учитывалась стоимость входного билета и количество негативных отзывов об объекте в Instagram.

Самым разочаровывающим местом признан Диснейленд в американском штате Флорида. Стоимость входного билета составляет 110–140 долларов, однако содержание парка туристам кажется скромным для такой цены.

Второе место занял парижский Диснейленд. Причина недовольства туристов та же ― несправедливое соотношение цены и качества. Третье место в рейтинге самых разочаровывающих достопримечательностей мира досталось башне «Бурдж-Халифа» в Дубае. Входной билет на смотровую площадку обходится в 107 долларов, хотя она располагается не на самой высокой точке башни.

Кроме того, среди мест, в которых разочаровались туристы, оказались парк развлечений PortAventura в Испании (57 евро), Legoland в Виндзоре (47 фунтов), Ниагарский водопад в Канаде (46 долларов) и башня Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, вход на которую стоит около 44 долларов.

Лучшей мировой достопримечательностью по соотношению цена-качество стал музей-заповедник Петергоф. Стоимость входного билета составляет 10 долларов. Кроме того, в список вошли Большое Соленое озеро в штате Юта в США, пирамиды Гизы в Египте, Колизей в Риме и Тадж-Махал в Индии.