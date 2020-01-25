Москва, 25 января. Российская телеведущая и народный кулинар Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото сына Петра в своем профиле в социальной сети Instagram.

Снимок сразу же оценили фолловеры. Они отметили, что сын Юлии от режиссера Андрея Кончаловского заметно повзрослел. Петр родился в 2003 году, мальчик на пять лет младше своей сестры Марии.

«Красавчик просто, копия мамы!» — написала tatiana_rogacheva.

«Хорош! Только читала где-то, что на днях как-то загулял и заставил родителей понервничать изрядно. Юля, желаю, чтобы в дальнейшем нервы родителей своих берег», — напомнила ma_rgarita8853.

«На папу очень похож!» — указала на сходство olesiamatsiboruk.

«Как похож на маму!» — не согласилась kaaaaaaaaaattttt.

«Красавец! Хотя у таких родителей никак иначе», — подчеркнула n_tigra.

«До сих пор помню выпуск «Едим дома» с детьми, камера задержалась на холодильнике, где была прикреплена самодельная детская открытка с надписью «от Пете». Так мило и, кажется, что сам «Пете» и остался тем ребенком, помогающим маме на кухне. А он уже вон какой», — поделилась воспоминаниями marinakoroleva_017.

Ранее Высоцкая опубликовала в Instagram снимок со своим 82-летним супругом режиссером Андреем Кончаловским.