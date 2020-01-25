Соловьев отреагировал на отказ Познера снимать фильм об «уродливой» России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал историческим примером нелестные слова о России своего коллеги и тезки Владимира Познера.

Ранее Познер, имеющий помимо российского также американское и французское гражданство, заявил, что не будет снимать фильм о России, а также, что в стране много уродливого.

«Познер есть Познер: Россия для него достаточно красива, чтобы получать от нее деньги, но слишком уродлива, чтобы снимать о ней фильмы, — отреагировал на это заявление Владимир Соловьев в комментарии Федеральному агентству новостей. — А кому нужны его фильмы о России?»

В качестве иллюстрации того, что мнение Познера о России никого особо не интересует, Владимир Соловьев привел известную историю про народную артистку СССР Фаину Раневскую и картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза»).

В 1974 году «Джоконда» — одна из самых известных картин за всю историю человечества — два месяца выставлялась в Москве в Пушкинском музее, где ее, согласно легенде, увидела Раневская.

«Напомню фразу, давно ставшую классической: красота в глазах смотрящего, — говорит Владимир Соловьев. — В свое время великая Раневская наслаждалась «Моной Лизой» на выставке, когда стоявший рядом с ней гражданин сказал: «Знаете, а на меня Джоконда никакого впечатления не производит». На что Раневская ответила: «Эта дама на протяжении стольких веков производила впечатление на такое количество людей, что уже сама может выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого — нет».

«Россия не станет менее прекрасной от того, что у одного Познера проблема с глазами», — подвел итог Владимир Соловьев.

Владимир Познер на своем официальном сайте «Познер Online» выложил небольшое собственное интервью, в котором высказался о России.

«Меня часто спрашивают, буду ли я снимать фильм о России, и я говорю: «Нет, не буду», — говорит Познер, объясняя, что для этого есть несколько причин.

Также он объясняет, как в его глазах выглядит Россия.

«Как Россия смотрится… Вы знаете, с одной стороны, если говорить о природе, то все понятно — очень красиво, хотя иногда очень однообразно, — говорит Владимир Познер. — Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут».

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1990-х телеведущий жил в США, где работал на телевидении, затем продолжил телевизионную карьеру в России.