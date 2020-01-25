Политолог Бредихин объяснил, почему жители США не воспринимают Украину как страну

Во время интервью американской радиостанции NPR государственный секретарь США Майк Помпео был выведен из себя вопросами журналистки Мэри Луиз Келли, которые та задавала ему про Украину. В сердцах глава Госдепа заявил о незначительности поднимаемой темы и в доказательство этому выразил уверенность, что ведущая не сможет найти на карте мира эту страну. Девушка с заданием справилась, однако, несмотря на проявленную бестактность, Помпео все же прав, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что украинская политическая повестка действительно бесконечно далека от жизни простых жителей США.

«Рядовой американец вряд ли знает, где находятся Донецк, Львов и даже Киев. Если к ним в гости приедет человек с Украины и скажет, что он прибыл из Бессарабии, они долго будут ломать голову, относится это как-то к Одессе или нет. Так что, действительно, все, что происходит на украинской территории, население Соединенных Штатов нисколько не волнует. Это неинтересно, неактуально и вообще никак не связано с их повседневными проблемами», — заявил собеседник ФАН.

Совсем другое дело, по его словам, обстоит с истеблишментом и крупным бизнесом — там делами на Украине интересуются активно, поскольку страна сильно интегрирована не только в международный бизнес, но и в международную коррупцию, корни которой простираются вплоть до высоких чинов в американском Белом доме.

«Однако большинство населения в отношении Украины придерживается мнения, что это часть России, которая некоторое время обладает какой-то полунезависимостью. Собственно, так оно на самом деле и есть», — уверен Бредихин.

Тем не менее «украинская карта» перед выборами президента США будет активно разыгрываться кандидатами на этот пост, считает политолог. Папки с компроматами о коррупционных связях с украинскими политиками будут использоваться направо и налево.

По мнению эксперта, то, как Украина и ее проблемы описываются американскими властями в лице госсекретаря Помпео, является довольно показательным примером настоящего отношения Америки к Киеву.

«В это же время украинскому населению через СМИ активно промывают мозги, пытаясь убедить его в необходимости молиться на Соединенные Штаты как на идола. Делает это внешнее руководство Украины, которое реально управляет многими процессами в этой стране», — уверен собеседник ФАН.

Демонстрация такого циничного подхода американцев к украинским проблемам может оказаться полезна для самих жителей Украины. Возможно, у некоторых из них спадут с глаз радужные шоры, которые активно навешивала им киевская пропаганда.