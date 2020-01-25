Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают из-за неуплаты долгов

Москва, 25 января. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный оказался в списке разыскиваемых должников. Приставы намерены взыскать с актера просроченные выплаты.

По данным РЕН ТВ, Прилучный накопил долги за имущество, транспорт и землю. При этом должник отметился в Новосибирске, Москве и Московской области. Некоторые просроченные выплаты датируются 2017 годом.

Российский актер Павел Прилучный получил известность после проектов «Закрытая школа», «Мажор» и других. Звезда часто оказывается в центре скандалов, в том числе связанных с его личной жизнью.

Ранее актер рассказал супруге Агате Муцениеце о своих отношениях с Дарьей Мороз. В последнее время вокруг звездной пары ходят разные слухи, причем больше всего домыслов касаются измен и расставания пары. Муцениеце ведет на YouTube видеоблог, в котором откровенно рассказывает поклонникам о жизни своей семьи и опровергает слухи.

Актеры познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа». Летом 2011 года звездная пара тайно заключила брак в столичном ЗАГСе. Спустя полтора года на свет появился их сын, которого решили назвать Тимофеем. Весной 2016 года у супругов родилась дочь Мия. Актеры живут в элитном коттеджном поселке Трувиль в Одинцовском районе Подмосковья.