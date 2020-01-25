Преподаватель из Тюмени проводит арт-терапию для детей, находящихся на лечении в больнице

Преподаватель детской школы искусств из Тюмени Виктория Семиренская с группой активистов организовала проекты «Краски жизни» и «Спецотряд», где они проводят мастер-классы по рисованию для детей, находящихся на лечении в больнице, и для пожилых людей в домах ветеранов. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей она рассказала об истории создания проектов, реакции окружающих и успехах, которых удалось достичь из простой инициативы пары горожан.

«У меня заболела племянница. Вместе с ней мы начали рисовать. В то время я была членом Молодежной палаты. И у меня возникла идея заняться этим системно. Пришла на встречу с заведующим детским отделением областной клинической больницы №2 Тюмени. Мы поговорили: решили, что это действительно нужно и важно. Организовать и придумать было несложно, делать — гораздо сложнее», — поделилась Виктория.

По ее словам, в обществе существует стереотип, что уделять внимание следует детям, с которыми все очень плохо. Проект «Краски жизни» немного про другое. Он создан, чтобы отвлечь ребят от болезней. Больница должна перестать быть местом, где больно и страшно. Детям там должно быть интересно.

«В самом начале никто не понимал, для чего и кому это нужно. Я искала спонсоров или меценатов. Мне говорили, что раз дети в этом отделении не умирают, то зачем им творчество», — отметила волонтер.

Когда появились первые положительные отклики о проекте, активистам стало намного проще. Их заметили в медиаполе, стали приглашать для участия в конкурсах на гранты. Но первый год добровольцы работали только по собственной инициативе и вере, без финансовой и моральной поддержки окружающих.

«Потому что, когда дети выходят из хирургических отделений или стационаров, они помнят время, проведенное в больнице. Им было интересно: мы что-то клеили, лепили, создавали. Там не было страшно. И потом им даже уколы не кажутся чем-то пугающим», — заключила Виктория.

В больнице участникам проекта «Краски жизни» помогает медицинский персонал: они собирают детей, которые могут принять участие в мастер-классах. Сотрудники клиники оказывают помощь добровольцам, несмотря на то, что это не входит в их прямые обязанности. Активисты признаются, что их всегда положительно встречают и никто не отказывает в помощи.

«У медсестер тоже есть дети. Им интересно подсмотреть и обо всем расспросить, чтобы потом повторить это дома. От врачей всегда только положительные отклики. Сначала мы просто приходили с мастер-классами раз в неделю. Потом решили организовать праздник, устроить большой Новый год. Без участия врачей и руководства больницы у нас бы ничего не получилось», — отметила создательница проекта.

За четыре года работы проекта «Краски жизни» его формат изменился. По словам Виктории, когда проект только затевался, никто не мог предположить, что его ждет такое развитие. На сегодняшний день команда вместе с добровольцами посещают две самые крупные больницы Тюмени. В 2019 году появился новый проект — «Спецотряд». Активисты навещают бабушек и дедушек в пансионате для ветеранов войны и труда.

«Мы также приходим с волонтерами и проводим творческие классы. Но тут наши занятия больше направлены на общение, внимание к пожилым людям. Проект расширился и теперь включает в себя не только пансионат для ветеранов войны и труда, но и геронтологический центр», — рассказала собеседница ФАН.

Виктория Семиренская — преподаватель детской школы искусств в Тюмени при Институте культуры. Очень много студентов заинтересованы в участии в мастер-классах. Регулярно к команде активистов присоединяются новые люди. За последний год участниками проекта проведено около сотни мероприятий в больницах города. Примерно столько же встреч волонтеры организовали с ветеранами Тюмени.