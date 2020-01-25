Россияне назвали три любимых места для отдыха в студенческие годы

Москва, 25 января. Любимыми местами для отдыха у россиян в студенческие годы стали Крым, Санкт-Петербург и Европа. Опрос на эту тему в преддверие Дня студенчества провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Участниками этого опроса стали 1322 респондента. Большая их часть (17%) заявила, что в студенческие годы самые лучшие эмоции у них вызвали поездки в Крым. На втором месте оказалась Северная столица. В город на Неве в период учебы в вузе съездили 11,4% респондентов. 5,7% участников опроса назвали Кельн и Гамбург, Люблин и Краков и Барселону. Популярными туристическими направлениями также оказались Италия, Великобритания, Нидерланды и Греция, пишет Lenta.ru.

Ранее россияне назвали страны, которые больше всего хотели бы посетить в 2020 году. На первом месте оказалась Грузия, на втором месте — внутренний туризм, а на третьем — Япония.