Иммунолог Жемчугов рассказал, что делать при симптомах коронавируса

Москва, 25 января. При появлении симптомов, напоминающих коронавирус, необходимо немедленно начинать противовоспалительную терапию. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владимир Жемчугов.

По словам специалиста, беспокоиться стоит, если у человека появились температура и кашель, но при этом нет насморка. В подобном случае следует незамедлительно начать прием лекарств.

«Анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры, это замедляет развитие вируса», — пояснил Жемчугов.

Также при появлении симптомов, напоминающих коронавирус, нужно без промедления обращаться в местную службу Санэпиднадзора (Центр гигиены и профилактики), чтобы сделать необходимые анализы. Защититься от коронавируса поможет соблюдение элементарных правил гигиены.

«Это маска, мыть руки, не ходить на мероприятия никакие, в места, где может быть контакт с людьми», — рассказала руководитель отдела вирусологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, эксперт ВОЗ Лариса Руденко телеканалу «Звезда».

Напомним, первые сообщения о пневмонии неизвестного происхождения, зарегистрированной в китайском городе Ухань, появились в конце декабря. В связи с эпидемией коронавируса власти изолировали город, перекрыв транспортное сообщение с Уханем.

На данный момент число заболевших превысило 1300 человек. Более 40 человек скончались от коронавируса, пишет Deita.ru. Также китайское издание Paper сообщило о первой смерти врача от заболевания.

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай на период эпидемии. Кроме того, в подмосковных аэропортах усилили санитарно-карантинный контроль, передает РИАМО.