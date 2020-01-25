Эксперт Макаренко развенчал домыслы Соболь о надбавках правоохранителям

Москва, 25 января. Общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал реакцию юриста признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь на введение дополнительных надбавок сотрудникам полиции и Росгвардии.

Соратница блогера Алексея Навального предположила, что выплаты полагаются правоохранителям за работу на несанкционированных митингах, которые часто организуют «оппозиционеры», передают «Народные новости».

Макаренко развенчал домыслы Соболь, отметив, что надбавки призваны покрыть моральные издержки и риски, которые могут возникнуть при проведении любого массового мероприятия, а не только незаконных уличных акций.

«Помимо опасностей, тяжело даже просто стоять на улице во время массового мероприятия, подстраховывать толпу, чтобы не возникало давки, и просто выполнять роль живого ограждения», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Соболь не интересует высокая нагрузка работы правоохранителей, ей главное «добиваться целей, которыми, наверняка, руководят их кураторы и платят за это деньги».

Общественник напомнил, что летние незаконные акции в Москве продемонстрировали, с чем могут столкнуться полицейские и росгвардейцы.

«Сколько они выдерживали часов на улицах, претензий и нападок от безумцев-провокаторов — не только моральных, но и физических. Так что эти надбавки — совершенно правильное решение», — считает Макаренко.

Он отметил, что правоохранители выполняют важную работу, которая должна хорошо оплачиваться.

«Это наши с вами сограждане, соседи и родственники, которые просто защищают нас от всяких безобразий, происшествий и провокаций», — заявил эксперт.

Напомним, глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил установить дополнительные надбавки для сотрудников МВД и Росгвардии, проходящих службу в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, передавало Федеральное агентство новостей.