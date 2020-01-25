Малькевич заявил о подготовке большого доклада по Ливии в совет по правам человека ООН

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей поделился своим мнением о показаниях члена социологической группы, эксперта ФЗНЦ Александра Прокофьева Следственному комитету РФ по делу похищенных в Ливии российских социологов. По словам Малькевича, в марте в Совет по правам человека ООН будет передан доклад о преступлениях террористического режима в Ливии.

Напомним, Прокофьев входил в состав группы социологов, которые отправились весной 2019 года в Ливию для проведения социологических исследований в Триполи на легальных основаниях. В числе командированной группы были Самер Суэйфан и Максим Шугалей. В мае боевики «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили россиян и без предъявления обвинений поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига».

Александр Малькевич заявил, что с трудом представляет себе выстраивание диалога с теми, кто измывается над похищенными гражданами разных стран, незаконно удерживаемых в плену. По мнению президента ФЗНЦ, с похитителями нужно разговаривать исключительно с позиции силы.

«Вы помните ту историю, когда социологов во время пребывания Сарраджа в Москве вывозили из тюрьмы, имитировали казнь, а потом вернули обратно? Это, безусловно, выходки Абд аль Рауфа Карры, который показывает таким образом, что не подчиняется никому и никаких договоренностей выполнять не готов. Очевидно, что Саррадж, как человек, которого периодически принимают в каких-то приличных европейских гостиных, хотя бы теоретически способен к восприятию информации. Но он за все эти годы настолько распустил всех боевиков-террористов, которым оказывал свое покровительство, что сейчас я не уверен, действительно ли он способен управлять всем тем сбродом», — выразил свои опасения президент ФЗНЦ.

Исходя из этих опасений, Малькевич делает вывод, что в Триполи сейчас властвует террористический преступный режим, а Файез Саррадж, который когда-то «пытался производить впечатление приличного человека» уже давно стал «ширмой» для преступных группировок полевых командиров, которых ООН признает террористами.

«Они используют Сарраджа как ширму, за которой творят жуткий беспредел с поставками наркотиков, оружия, а также похищением, пытками и убийствами людей. Все эти материалы есть у нас, и мы готовим сейчас большой доклад, который в марте хотим передать в Совет по правам человека ООН, чтобы не оставалось никаких иллюзий на эту тему», — заверил член Общественной палаты России.

Комментируя протоколы Следственного комитета РФ, Александр Малькевич отметил, что любое предание огласке истинного положения дел в Ливии может и будет всегда полезно, потому что мировое сообщество и россияне должны знать о том, что там происходит.

«До сих пор в интернете встречаются отдельные «публицисты», «блогеры», которые пытаются не то чтобы оправдать зверства режима Сарраджа, но пытаются быть «адвокатами дьявола», пересказывая басни из западных СМИ. Они обвиняют наши ребят, мол, зачем они туда поехали и так далее. Мы должны всем рассказать правду, и все должны понимать, что может произойти, если успешную, богатую страну пытаются демократизировать извне, как это в 2011 году произошло с Ливией», — заключил эксперт.

Напомним, неофициальная тюрьма «Митига» в Триполи контролируется террористами RADA (запрещена в РФ), которые неоднократно упоминались в докладах СБ ООН как террористы международного масштаба, торговцы людьми и оружием.