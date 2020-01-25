Китайский коронавирус добрался до Австралии и Европы. События дня. ФАН-ТВ

Китайский коронавирус зафиксирован в Австралии Китайский коронавирус продолжает свое шествие по миру. Вслед за Азией, Северной Америкой и Европой первый случай заражения выявлен в Австралии. Об этом сообщило министерство здравоохранения штата Виктория. Пациентом предсказуемо оказался гость из Китая. Неделю назад он прибыл в Мельбурн из того самого Уханя, где новый вирус впервые проявил себя. В конце декабря там произошла вспышка тяжелой пневмонии. Жертвами недуга за месяц стали более 40 человек, а количество больных перевалило за тысячу. Наиболее трудная ситуация сейчас остается в провинции Хубэй: уже в нескольких городах введен карантин, и транспортное сообщение с ними ограничено. Случаи болезни за пределами Китая пока единичны, но новые сообщения о них появляются ежедневно. Пациенты с подозрением на коронавирус есть уже и в России, но их диагноз пока не подтвердился.

Жертвы землетрясения в Турции Турецкое управление по ЧС обновило сводку по жертвам и пострадавшим в страшной трагедии. После землетрясения на востоке страны спасатели обнаружили 21 погибшего. Не исключается, что еще десятки находятся под обломками зданий. За помощью к врачам уже обратились свыше тысячи граждан. Напомним, что подземные толчки магнитудой до 6,8 случились минувшей ночью. Пострадали жители по меньшей мере семи регионов страны, в том числе провинции Элязыг, где и находился эпицентр землетрясения. Всех, кто потерял свои дома, сейчас размещают во временных пунктах. Информацию о наших согражданах посольство России в Анкаре еще уточняет. На местах ЧП работают более тысячи спасателей, но при необходимости власти Турции готовы привлечь военных.

Четверо погибли при ДТП в Воронеже В МВД России огласили подробности крупного ДТП в Воронеже. Авария с участием трех машин унесла жизни четырех человек, еще двое с разными травмами доставлены в больницу. Инцидент случился на Московском проспекте. В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры с места происшествия. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который вылетел на встречку и столкнулся с автомобилями Ford и Renault. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.