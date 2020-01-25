Рудковская показала, как защищает семью от китайского коронавируса

Москва, 25 января. Продюсер Яна Рудковская показала, как защищает свою семью от коронавируса. Соответствующий пост она опубликовала опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

«В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках», — написала Рудковская под снимком своей семьи.

Неравнодушные подписчики напомнили Рудковской, что все-таки нужно быть предельно аккуратными из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае в конце прошлого года, и маски могут не спасти от него.

«Туда вообще не надо летать, погибло много уже», — написала nataliya_150760.

«Вы думаете, маска спасет? Будьте здоровы», — пожелала pavlova5296.

«Нельзя было переждать этот период? Зачем так рисковать?» — поинтересовалась arsamekova.xedi.

Власти Китая ранее сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань. У больных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель. Почти 1300 человек к настоящему моменту заболели, 41 человек погиб. Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что главными симптомами нового типа коронавируса являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке.