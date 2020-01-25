Милонов сравнил участие в незаконном митинге с воровством

Москва, 25 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для организаторов несанкционированных митингов. Помимо этого, по мнению парламентария, очень важно проводить информационную работу среди россиян, чтобы объяснять людям, как не стать жертвой провокаций или невольным участником незаконной акции.

Политик напомнил, что ключом к этим незаконным митингам является активность иностранных государств, поэтому важно очень тщательно расследовать все факты вмешательства во внутренние дела РФ со стороны иностранных политических внешних сил.

«У жителей России было объективное понимание ситуации — кто стоит за организацией всех митингов», — подчеркнул он в комментарии Newinform.

Милонов обратил внимание, что иностранные государства, которые хотят раскачать ситуацию в России, маскируют свою деятельность под народное движение, но используют акции для достижения вовсе не народных целей. Политик уверен, что когда люди увидят, кто в действительности стоит за организаторами этих акций, то поймут, что их используют, просто манипулируют. После такого прозрения никто не станет поддерживать протесты.

Депутат также считает, что правоохранителям нужно четко разъяснять людям, где та грань, за которую нельзя переходить: «Потому что правоохранители и протесты — это всегда связанные вещи».

«Мирный законный протест, который может быть в цивилизованном обществе, он нуждается в защите от провокаторов, поэтому правоохранители обязаны защищать конституционное право и конституционные свободы граждан собираться мирно», — подчеркнул он.

Однако одновременно с этим, по его словам, люди из-за недостатка информации, сами того не желая, могут стать нарушителями, просто потому в реальной жизни не сталкивались с подобным.

«Нужно четко понимать — когда можно, а когда нельзя, где та черта, которая отделяет их от уже законопослушных людей», — сказал Милонов.

Одной из удачных мер, по мнению парламентария, мог бы стать выпуск инструкции о том, как не стать жертвой провокаций, как не поддаться на провокации и как отличить санкционированный митинг от несанкционированного.

«Чтобы обычный человек не попался, он должен понимать, как это отличить, и должен знать, что участие в незаконном митинге обязательно на нем отразится, что это также недопустимо, как например, воровство в магазине — это точно такое же правонарушение и преступление», — считает Милонов.

Затронул политик и тему ответственности, которую должны нести организаторы подобных сборищ. По его мнению, существующий закон недостаточно жесткий.

Напомним, летом минувшего года в Москве также прошел целый цикл митингов, некоторые из них стараниями провокаторов переросли в массовые беспорядки. Поводом для организации этих запрещенных властями акций стала поддержка незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Им отказали в участии из-за фальсификации в подписных листах. Федеральное агентство новостей провело масштабное расследование, выяснив, что за организацией протестов стояли США.